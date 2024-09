Dominique Pelicot, acusado de drogar sua esposa durante uma década para que desconhecidos a estuprassem, não poderá depor até, pelo menos, a próxima segunda-feira (16) no julgamento que ocorre no sul da França, devido a problemas de saúde.

O homem, de 71 anos, está ausente desde segunda-feira por motivos de doença e foi submetido a um exame médico nesta quarta, de acordo com o presidente do tribunal de Avignon.

"Sua condição de saúde piorou (...) Ele estará incapacitado de comparecer na quinta e na sexta-feira. Acredito que será hospitalizado", afirmou Roger Arata. "Não poderemos ouvir o senhor Pelicot antes de segunda-feira", acrescentou.

O acusado esteve no tribunal nesta quarta-feira, usando uma bengala devido a dores no quadril e vestido com um casaco cinza. Parecia muito debilitado, com feições marcadas, e segurava a cabeça entre as mãos.

Dominique Pelicot é acusado de sedar sua esposa, administrando medicamentos contra sua vontade para que ela fosse abusada sexualmente por dezenas de desconhecidos entre 2011 e 2020.

Pelicot e outros 50 homens enfrentam penas de até 20 anos de prisão por estupro com agravantes, em um caso que chocou a França e deu a volta ao mundo.

