Liderada por James Rodríguez, a Colômbia se vingou da final da Copa América nesta terça-feira (10) ao vencer a líder Argentina por 2 a 1, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

James foi o destaque da vitória na quente Barranquilla, enquanto a campeã mundial desta vez não pôde contar com o lesionado Lionel Messi e nem com o recém-aposentado da seleção 'albiceleste' Angel Di María.

O capitão colombiano cruzou para Yerson Mosquera abrir o placar de cabeça aos 25 minutos e no segundo tempo (60') ele converteu o pênalti após uma falta cometida por Nicolás Otamendi na área que depois foi confirmada pelo VAR.

Nicolás Gonzalez havia empatado para a Argentina num contra-ataque no início da segunda etapa (48'). Após o gol de James, a tricampeã mundial tentou insistentemente empatar, mas não conseguiu.

A Colômbia, comandada pelo técnico argentino Néstor Lorenzo, se vingou assim da derrota de 1 a 0 sofrida para a 'Albiceleste' na final da Copa América dos Estados Unidos, há menos de dois meses, e ao mesmo tempo continua sendo a única seleção invicta nas eliminatórias sul-americanas.

Apesar da derrota, a Argentina continua liderando a classificação com 18 pontos, agora seguida pela Colômbia com 15 e pelo Uruguai, que enfrenta a Venezuela, com 13.

O Brasil, que vai jogar contra o Paraguai em Assunção também nesta terça-feira, acumula 10 pontos.

Entre dez seleções, a América do Sul tem seis vagas diretas para a Copa de 2026 e o sétimo colocado disputará um playoff intercontinental.

