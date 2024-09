PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ELEIÇÕES DEBATE: Kamala e Trump se enfrentam em debate com muito em disputa

PAPA ÁSIA OCEANIA: Francisco comanda missa para mais de 600 mil pessoas na capital do Timor Leste

=== EUA ELEIÇÕES DEBATE ===

FILADÉLFIA:

Kamala e Trump se enfrentam em debate com muito em disputa

Kamala Harris e Donald Trump se enfrentam nesta terça-feira (10) em um debate eleitoral no qual tentarão convencer os americanos indecisos para inclinar a balança a seu favor, em uma eleição presidencial muito acirrada.

(EUA eleições, 650 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

As cinco principais medidas do programa de Trump

Expulsar migrantes, fomentar a indústria petrolífera e as criptomoedas são algumas das medidas prometidas pelo candidato republicano Donald Trump canso vença as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

(EUA eleições, já transmitida)

WASHINGTON:

As propostas de Harris: economia, migração e clima

A vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, aposta em um programa centrado em questões como migração, economia e clima, mesmo que implique renunciar a posições anteriores, mas ainda vago em alguns aspectos.

(EUA eleições, já transmitida)

=== PAPA ÁSIA OCEANIA ===

DILI:

Francisco comanda missa para mais de 600 mil pessoas na capital do Timor Leste

Mais de 600 mil pessoas acompanharam nesta terça-feira (10), sob um calor intenso, a missa de duas horas do papa Francisco em Dili, capital do Timor Leste, um dos grandes momentos de sua viagem pela região Ásia-Pacífico.

(Vaticano religião Timor Leste diplomacia papa Vaticano, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Bloqueio do X no Brasil alimenta debate sobre o que pode ser dito nas redes sociais

Uma decisão drástica mas necessária ou apenas censura? A suspensão do X no Brasil levantou o debate sobre os limites da liberdade de expressão nas redes sociais, no momento em que outros países também buscam acabar com aplicativos como o Telegram ou o TikTok.

(Brasil internet)

GENEBRA:

ONU denuncia nova lei na Nicarágua que pode intensificar 'repressão' aos exilados

A ONU denunciou, nesta terça-feira (10), uma lei recém-aprovada pelo Parlamento nicaraguense que poderá intensificar, na sua opinião, a "repressão" dos exilados nicaraguenses, cujos direitos pediu para "proteger".

(Nicarágua ONU política direitos, 510 palavras, já transmitida)

MÉXICO:

Controversa reforma judicial do México enfrenta o seu desafio final

A controversa reforma do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que propõe a eleição popular de juízes e magistrados, começará nesta terça-feira (10) o seu processo final no Senado, entre protestos, tensões com os Estados Unidos e nervosismo econômico.

(México lei política, 440 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

FAIXA DE GAZA:

Defesa Civil de Gaza acusa Israel de atacar zona humanitária e provocar 40 mortes

A Defesa Civil de Gaza informou nesta terça-feira (10) que bombardeio matou 40 pessoas em uma zona humanitária no sul do território palestinos, onde o Exército afirmou que atacou um centro de comando do Hamas.

(Israel conflito Palestinos, 790 palavas, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- EUROPA

MOSCOU:

Ataque de drone ucraniano perto de Moscou provoca uma morte

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (10), a morte de uma mulher em um ataque de drone ucraniano contra um edifício residencial perto da capital Moscou, cidade raramente atingida por este tipo de operação

(Rússia conflito Ucrânia, já transmitida)

LONDRES:

EUA acusa Irã de fornecer mísseis à Rússia e anuncia novas sanções

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta terça-feira (10), durante uma visita ao Reino Unido, que o Irã forneceu mísseis à Rússia para serem usados "nas próximas semanas" na Ucrânia e anunciou novas sanções contra o governo de Teerã.

(GB EUA diplomacia)

BRUXELAS:

UE conquista duas grandes vitórias judiciais contra gigantes tecnológicas

A União Europeia conquistou nesta terça-feira (10) duas vitórias judiciais importantes contra as gigantes da tecnologia Apple e Google, em disputas decididas pelo Tribunal de Justiça da UE (TJUE), o mais alto tribunal do bloco.

(UE Google Apple multa empresas tribunal internet, 570 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Alívio no Reino Unido após fim da quimioterapia de Kate Middleton

A imprensa britânica relatou "alívio" nesta terça-feira (10) com o anúncio da princesa Catherine de que ela havia concluído a quimioterapia para o câncer diagnosticado no início deste ano.

(GB mídia realeza gente, 540 palavras, já transmitida)

MADRI:

Tribunal de Madri arquiva único caso de tortura do franquismo admitido em processo

Um tribunal de Madri arquivou o único caso de tortura durante a ditadura franquista admitido pela Justiça espanhola, um fato "devastador" para a vítima, Julio Pacheco Yepes, que recorreu da decisão.

(Espanha tortura ditadura, 630 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Huawei apresenta o primeiro celular dobrável em três partes

O grupo de tecnologia chinês Huawei apresentou nesta terça-feira (10) seu novo telefone celular, o primeiro smartphone do mundo que pode ser dobrado em três partes, horas depois de a concorrente americana Apple apresentar seu iPhone com inteligência artificial generativa, três vezes mais barato.

(China tecnologia telecomunicações negócio, 480 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

VEENDAM:

Cápsula 'Hyperloop' é testada nos Países Baixos para conectar cidades europeias em poucas horas

Viajar de uma cidade europeia para outra em uma cápsula movida a 700 km/h poderá em breve ser uma realidade, afirma uma empresa holandesa após um primeiro ensaio promissor no centro de testes construído nos Países Baixos.

(PaísesBaixos tecnologia ciência transporte, 520 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das partidas das eliminatórias sul-americanas

Acompanhamento das partidas da Liga das Nações

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com