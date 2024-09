O grupo de tecnologia chinês Huawei apresentou nesta terça-feira (10) seu novo telefone celular, o primeiro smartphone do mundo que pode ser dobrado em três partes, horas depois de a concorrente americana Apple apresentar seu iPhone com inteligência artificial generativa, três vezes mais barato.

“A Huawei sempre foi líder no setor de telefones dobráveis. Aqui está o primeiro telefone dobrável de três partes do mundo”, disse o CEO da empresa, Richard Yu, na apresentação do modelo Mate XT.

O Mate XT estará à venda em 20 de setembro, com preço de 19.999 yuans (2.800 dólares, 15,7 mil reais na cotação atual).

“Fizemos um grande esforço para resolver os problemas relacionados à produção em massa e à confiabilidade do produto”, acrescentou Yu durante uma conferência na sede da empresa na cidade de Shenzhen, no sul da China.

O modelo foi inicialmente projetado como um telefone premium para uma clientela de nicho. No entanto, mais de três milhões de pessoas se registraram para comprá-lo antes mesmo do lançamento.

A apresentação ocorreu um dia depois do lançamento do iPhone 16, que é equipado com inteligência artificial (IA) generativa. Esse modelo inclui novas tarefas, como edição de imagens, tradução, recursos de mensagens criativas e sugestões de respostas para e-mails. O smartphone chegará às lonas no mesmo dia que o da Huawei, com preço de US$ 799 (4,4 mil reais na cotação atual).

A Huawei é a quarta maior fabricante de smartphones da China, com 10,6 milhões de unidades vendidas no último trimestre, de acordo com um relatório recente da consultoria Canalys.

- Rivalidade tecnológica -

A gigante da tecnologia tornou-se a maior fabricante de smartphones da China.

Mas isso foi antes da guerra tecnológica entre Pequim e Washington, que acusa a empresa chinesa de espionar para suas próprias autoridades e cortou o acesso à tecnologia dos EUA desde 2019.

A Huawei, que nega categoricamente as acusações de espionagem, foi afetada, mas voltou com força no ano passado com smartphones equipados com chips de fabricação nacional.

Atualmente, ela é a maior vendedora de telefones dobráveis na China, com mais da metade da participação no mercado doméstico no primeiro semestre de 2024.

Os analistas afirmaram que o lançamento de celular dobrável de três partes poderia impulsionar ainda mais a “liderança tecnológica” da empresa.

“Isso fortalecerá sua posição como líder no setor de telefones dobráveis entre os consumidores”, disse Toby Zhu, analista sênior da Canalys, à AFP.

Outro especialista do setor disse que é improvável que sua chegada prejudique as vendas da Apple no setor de telefones premium, dada a diferença de preço e os níveis iniciais de estoque.

“Seu impacto sobre a participação de mercado da Apple provavelmente será muito limitado, dado o forte ecossistema da Apple e seu apelo mais amplo”, disse Ethan Qi, diretor associado da empresa especializada Counterpoint.

