Uma série de confrontos deixou dois mortos e um ferido nesta segunda-feira no noroeste do México, em uma escalada da violência atribuída por autoridades a lutas internas no cartel de Sinaloa, após a prisão do seu líder Ismael “Mayo” Zambada.

O primeiro combate ocorreu por volta das 6h locais, na zona leste de Culiacán, capital do estado, onde o Exército enfrentou um comando armado, informaram fontes militares e do governo de Sinaloa. A disputa deixou um soldado morto e outro ferido.

O segundo incidente ocorreu três horas depois, em uma estrada no sul de Culiacán, quando indivíduos armados agrediram soldados, que revidaram, deixando um civil morto.

Às 17h30 GMT, um terceiro confronto foi confirmado, perto do povoado de Costa Rica, também ao sul da capital do estado. Segundo autoridades, apenas civis participaram.

Outros dois incidentes foram reportados, no povoado de El Salado, onde Zambada morou, e no município de Navolato.

Segundo Porfirio Vélez, comandante da Nona Zona Militar, com sede em Culiacán, as disputas por territórios entre facções do cartel de Sinaloa são a principal hipótese das autoridades estaduais para explicar a violência. Até o fim de agosto, uma dezena de assassinatos ocorridos no estado haviam sido relacionados por autoridades a disputas internas no cartel.

