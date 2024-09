O Corinthians, que luta pela permanência na primeira divisão, agitou o futebol brasileiro ao anunciar nesta segunda-feira (9) a contratação de Memphis Depay, o camisa 10 da seleção holandesa.

"Memphis Depay é do Coringão!", escreveu o clube na rede BlueSky junto com uma imagem do atacante holandês vestindo a camisa do Corinthians, onde jogará "até 2026".

Segundo a mídia, o Corinthians vai desembolsar um total de 70 milhões de reais pelo reforço bombástico do meio da temporada do futebol brasileiro. O patrocinador da equipe assumirá parte do salário.

A contratação de Depay, de 30 anos, que integrou a seleção holandesa que foi eliminada nas semifinais da Euro-2024 pela Inglaterra, é considerada uma das maiores contratações do time paulista nos últimos tempos.

O holandês chega livre no mercado depois de rescindir antecipadamente o contrato com o Atlético de Madrid do técnico Diego Simeone.

Ele havia se transferido para o clube espanhol no início de 2023. Marcou treze gols em 40 jogos, mas sua experiência em Madri foi marcada por diversas lesões.

Revelado no PSV Eindhoven e com passagens pelo Manchester United, Lyon e Barcelona, o versátil atacante é um dos rostos mais conhecidos da atual geração da 'Oranje'.

Com capacidade de jogar também pelas pontas, na frente ou mais recuado no centro do ataque, Depay marcou 46 gols e deu 32 assistências em 98 jogos pela seleção de seu país.

Ele disputou, entre outras competições, as Copas do Mundo no Brasil em 2014 e no Catar em 2022.

Sua chegada inesperada confirma a força do campeonato brasileiro na América do Sul, onde seus clubes venceram as últimas cinco Copas Libertadores.

O Brasileirão teve nos últimos tempos um desfile de estrelas mundiais na reta final de suas carreiras como o atacante uruguaio Luis Suárez, o meio-campista francês Dimitri Payet e o meia chileno Arturo Vidal.

Além deles, vieram jogadores mais jovens como o colombiano James Rodríguez, Philippe Coutinho e o argentino Thiago Almada, campeão mundial pela 'Albiceleste' no Catar.

A chegada de Depay reforça o ataque do Timão, que vive um momento complicado.

Afundado em uma crise econômica e administrativa, o clube paulista, comandado pelo técnico argentino Ramón Díaz, soma 25 pontos no mesmo número de partidas e está em 17º, na zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Corinthians se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

