Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (9), após o Brent atingir mínimos em um ano e meio na sexta, em um mercado menos pessimista e influenciado por uma tempestade tropical no Golfo do México.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 1,09%, para 71,84 dólares. Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para outubro subiu 1,54% e foi a 68,71 dólares.

Na sexta-feira, o Brent havia se aproximado da marca simbólica de 70 dólares.

"Após um forte movimento de vendas, o mercado tenta se recuperar", resumiu Phil Flynn, do Price Futures Group. "Mas, por enquanto, é apenas uma tentativa."

"O pessimismo que dominava os mercados se atenuou", observou Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown, em uma nota de análise. "O medo de uma queda acentuada na economia global está diminuindo."

Para Flynn, "o pessimismo no mercado de petróleo foi além da realidade do equilíbrio entre oferta e demanda".

O petróleo também se beneficiou nesta segunda da situação no Golfo do México, onde se formou a tempestade tropical Francine, que, segundo os serviços meteorológicos americanos, pode se transformar em furacão na terça-feira antes de atingir a terra na quinta, entre o nordeste do Texas e o sudoeste da Louisiana, uma região com muita infraestrutura petrolífera.

tu/nth/mr/mel/ic/am