Incêndios florestais alimentados pela elevação das temperaturas no oeste dos Estados Unidos carbonizaram milhares de hectares e forçaram centenas de famílias a fugir, disseram nesta segunda-feira (9) autoridades norte -americanas.

As chamas de um incêndio descontrolado perto de Los Angeles geraram evacuações obrigatórias à medida que avançavam por áreas secas em zonas rurais da Califórnia, próximas a destinos turísticos populares.

O chamado incêndio Line começou na quinta-feira, a leste da cidade, e se intensificou ao longo do fim de semana, consumindo mais de 8 mil hectares e ameaçando dezenas de milhares de casas e outras construções.

As autoridades impuseram ordens de evacuação obrigatória, além do fechamento de vias principais, enquanto mais de 1.700 bombeiros lutam para conter o rápido avanço do fogo.

Outro incêndio, ao norte de Los Angeles, começou no domingo à tarde e, até a manhã desta segunda-feira, já havia consumido cerca de 485 hectares.

Os bombeiros ordenaram evacuações nas áreas próximas ao incêndio Bridge, enquanto as equipes combatem o fogo por terra e ar.

Além disso, uma forte onda de calor está exacerbando o problema, com temperaturas elevadas e condições extremas que tornaram a propagação do incêndio menos previsível.

Outro foco menor no norte do estado também causa preocupação, com 4 mil pessoas que fugiram dos quase 187 hectares queimados pelo incêndio Boyles, na localidade de Clearlake. Os bombeiros relataram 30 edificações afetadas e até 50 veículos destruídos.

No estado de Nevada, o chamado incêndio Davis, que começou no sábado, foi declarado fora de controle e já consumiu mais de 16 mil hectares de madeira e vegetação.

Pelo menos 12 mil pessoas no sul da cidade de Reno receberam ordens para evacuar suas casas, com mais de uma dúzia de construções que se sabe terem sido danificadas.

"Por favor, cuidem uns dos outros, de seus amigos, vizinhos, entes queridos. Isso é muito crítico em momentos de necessidade", disse a prefeita de Reno, Hillary Schieve, em uma publicação nas redes no domingo.

As altas temperaturas superaram várias vezes os 43 ºC em áreas do sul da Califórnia, incluindo partes de Los Angeles.

Não se prevê que o alerta de calor excessivo, emitido desde o meio da semana passada, seja levantado antes da noite de segunda-feira.

"O calor perigoso continua na previsão por pelo menos mais um dia no sul da Califórnia e em partes do sudoeste" desse estado, disse o serviço meteorológico nacional (NWS).

