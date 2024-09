Carlos Alcaraz vai liderar a Espanha na fase de grupos da Copa Davis, que vai disputada a partir desta terça-feira (10) em Valência contra Austrália, França e República Tcheca, enquanto a atual campeã Itália inicia sua campanha em Bolonha sem poder contar com o número 1 do mundo Janik Sinner, campeão dos US Open no domingo.

A Itália está na chave do Brasil, que conta também com Bélgica e Holanda. A equipe italiana tampouco terá seu segundo melhor tenista do momento, o número 19 do ranking da ATP, Lorenzo Musetti.

Cada equipe disputará três partidas, sendo duas de simples e uma de duplas.

Depois de vencer o Aberto dos Estados Unidos, Sinner se ofereceu para jogar a última partida da Itália, no domingo, contra a Holanda, mas seu capitão Filippo Volandri recusou o convite para deixá-lo se recuperar.

Musetti, fisicamente desgastado depois de alguns meses agitados em que conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Paris-2024, foi autorizado a fazer uma pausa para descansar.

A atual campeã será liderada por Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.

Já o Brasil, capitaneado pelo ex-tenista Jaime Oncins, está escalado com Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, João Fonseca, Rafael Matos e Marcelo Melo.

As duas equipes se enfrentam na quarta-feira.

Quem está confirmado na competição é o número 3 do mundo, Alcaraz, cuja participação é uma surpresa já que parecia que ele iria fazer uma pausa depois de ser eliminado logo na segunda rodada do US Open.

O duro golpe sofrido no último torneio 'major' do ano foi demais para um jogador que havia emendado triunfos em Roland Garros, Wimbledon e a medalha de prata em Paris-2024.

Alcaraz volta à Copa Davis depois de não ter participado no ano passado, quando a equipe espanhola, capitaneada pelo ex-tenista David Ferrer, foi eliminada na fase de grupos.

- 'Motivação bastante grande' -

O prodígio de 21 anos, vencedor de quatro Grand Slams, ainda não brilhou na Davis, competição que a Espanha conquistou seis vezes desde o seu primeiro título em 2000.

"Depois da derrota - no Aberto dos Estados Unidos - tive alguns dias ruins. Ficou claro que eu precisava voltar às quadras o mais rápido possível, para os treinos. Venho treinando aqui em Valência há vários dias e com muita motivação", afirmou Alcaraz em declarações dadas à federação espanhola.

No grupo C, que é disputado em Zhuhai (China), a Alemanha enfrentará Eslováquia, Chile e Estados Unidos, seleção com mais títulos na história da competição, com 32 troféus.

O 'Team USA' chega confiante após seu bom desempenho no US Open, com Taylor Fritz como finalista e Frances Tiafoe eliminado nas semifinais.

Por fim, no grupo D, sediado em Manchester, a Grã-Bretanha enfrentará Canadá, Argentina e Finlândia.

As duas melhores seleções de cada chave avançam para a 'Final 8', que será disputada em Málaga, no sul da Espanha, entre os dias 19 e 24 de novembro, em quadra dura coberta.

