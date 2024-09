Dezenas de torcedores foram detidos em Osijek, cidade localizada no leste da Croácia, após o duelo contra a Polônia vencido por 1 a 0 pelo país balcânico, no domingo, pela Liga das Nações, anunciou nesta segunda-feira (9) o Ministério do Interior.

No domingo, quando a multidão saía da Opus Arena em Osijek, dezenas de poloneses entraram em confronto com torcedores e policiais croatas, segundo o ministério. As brigas continuaram no entorno do estádio.

"Dezenas de pessoas foram detidas e foi aberta uma investigação", acrescentou o Ministério do Interior em sua conta na rede social X, sem especificar a nacionalidade dos detidos.

Antes da partida também ocorreram incidentes na cidade e um torcedor polonês ficou ferido sem gravidade. Esses confrontos prévios ao jogo já haviam levado à prisão de cinco pessoas.

