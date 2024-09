Ao menos 52 pessoas morreram no domingo na explosão de um caminhão-tanque após uma colisão com um caminhão que transportava passageiros e gado no norte da Nigéria, informaram os serviços de emergência nesta segunda-feira (9).

Um porta-voz da agência de gestão de emergências do estado do Níger, NSEMA, disse à AFP que as vítimas foram enterradas imediatamente após o acidente, como exige a tradição no estado muçulmano do norte da Nigéria.

"O acidente aconteceu quando um caminhão-tanque carregado com combustível colidiu com um caminhão-reboque que transportava viajantes e gado", informou a agência.

O acidente, que aconteceu pouco depois da meia-noite de domingo em uma rodovia da região de Agaie, também envolveu outros dois veículos, uma grua e uma van. Quase 50 vacas foram queimadas vivas.

Os acidentes são comuns nas estradas, geralmente mal conservadas, do país mais populoso da África, em grande parte devido ao excesso de velocidade e ao desrespeito às leis de trânsito.

Segundo as autoridades nigerianas, mais de 5.000 pessoas morreram nas rodovias em 2023.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma, no entanto, que muitos acidentes não são registrados e calcula que quase 40.000 pessoas morrem a cada ano em média nas estradas do país, segundo um relatório de 2023.

