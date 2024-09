O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, conquistou seu primeiro título do Aberto dos Estados Unidos neste domingo (8) ao derrotar o 'anfitrião' Taylor Fritz em três sets na final.

A vitória do italiano de 23 anos, com parciais de 6-3, 6-4 e 7-5, impediu que Fritz se tornasse o primeiro americano a vencer uma final masculina do US Open desde 2003.

Sinner conquistou seu segundo troféu de Grand Slam no torneio em que competiu sob a sombra do recente escândalo em que testou positivo duas vezes para a substância proibida clostebol e acabou sendo absolvido em agosto.

Fritz, número 12 do ranking da ATP, não conseguiu fazer frente ao tênis avassalador de Sinner, apesar do forte apoio dos 23 mil torcedores na quadra central, que contou com a presença de celebridades como as estrelas pop Taylor Swift e Seal.

Estreante numa final de um grande torneio, Fritz não desistiu em nenhum momento e serviu para vencer o terceiro set mas o seu sonho de suceder Andy Roddick, último campeão local, acabou esbarrando no sólido Sinner, mais afiado nos momentos chave.

Sem precisar mostrar sua melhor versão, o alto tirolês não perdeu a oportunidade de vencer o segundo Grand Slam do ano em quadra dura, depois do Aberto da Austrália.

Aos 23 anos, Sinner explodiu nesta temporada, conquistando seis títulos e subindo ao topo do ranking da ATP em junho.

Sinner se tornou o primeiro campeão italiano do US Open, num torneio em que se beneficiou das eliminações precoces de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Com seu segundo Grand Slam, Sinner diminui a distância em relação aos quatro do espanhol Alcaraz, seu grande rival na nova era que se inicia com a saída de cena do chamado 'Big 3' (Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer).

--- Os últimos dez campeões do US Open:

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Carlos Alcaraz (ESP)

2021: Daniil Medvedev (RUS)

2020: Dominic Thiem (AUT)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Rafael Nadal (ESP)

2016: Stan Wawrinka (SUI)

2015: Novak Djokovic (SRB)

- Tenistas com mais títulos na história do US Open:

1. Richard Sears (EUA) 7 (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887)

. William Larned (EUA) 7 (1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911)

. Bill Tilden (EUA) 7 (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929)

4. Jimmy Connors (EUA) 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

. Pete Sampras (EUA) 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

. Roger Federer (SUI) 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

7. Rafael Nadal (ESP) 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

. Novak Djokovic (SRB) 4 (2011, 2015, 2018, 2023)

. John McEnroe (EUA) 4 (1979, 1980, 1981, 1984)

gbv/cl/aam