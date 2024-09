Três guardas israelenses morreram neste domingo (8) em um ataque com arma de fogo contra um dos postos de controle entre o Vale do Jordão, na Cisjordânia ocupada, e a Jordânia, informaram os serviços de emergência e as forças de segurança.

"Encontramos três homens no chão, inconscientes, sem pulso nem respiração, com ferimentos de bala. Em conjunto com a equipe médica das IDF (Exército israelense), realizamos esforços de reanimação, mas infelizmente tivemos que declará-los mortos", anunciou o serviço de emergência Magen David, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

O suposto atirador foi morto, informaram o Exército e a polícia israelenses.

Os três mortos eram guardas de segurança, mas não integravam o Exército nem a polícia, segundo as Forças Armadas.

Fontes militares afirmaram que o ataque aconteceu na passagem de fronteira de Allenby, utilizada para pessoas e mercadorias, entre a Cisjordânia ocupada e a Jordânia.

"O terrorista aproximou-se da área da ponte de Allenby procedente da Jordânia em um caminhão, saiu e abriu fogo contra as forças de segurança que operavam na ponte", afirmou o Exército.

O ataque acontece no momento em que Israel intensifica as operações militares de larga escala na Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.

A violência entre palestinos de um lado, e o Exército e os colonos israelenses, do outro, aumentou neste território desde 7 de outubro, quando eclodiu a guerra na Faixa de Gaza desencadeada pelo ataque do Hamas contra o sul de Israel.

Segundo o Ministério da Saúde, ao menos 662 palestinos morreram na Cisjordânia desde então, em operações do Exército ou ataques dos colonos.

Ao menos 23 israelenses, incluindo vários soldados e policiais, morreram em ataques palestinos no mesmo período, segundo dados israelenses.

dms/bfi/es/sag