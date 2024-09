O ex-presidente uruguaio José Mujica foi submetido a uma cirurgia neste sábado (7), dois dias depois de ser hospitalizado por problemas digestivos após o tratamento de um câncer no esôfago.

A médica de sua família, Dra. Raquel Pannone, disse em uma coletiva de imprensa que o ex-presidente de 89 anos foi submetido a uma gastrectomia para garantir o “bom fluxo” de alimentos e hidratação e permitir que o esôfago danificado se reparasse naturalmente.

Essa operação, que envolve a colocação de uma cânula com acesso direto ao estômago, foi realizada sob anestesia geral, “sem nenhuma complicação cardíaca ou de outro tipo”, disse ela.

O ex-presidente (2010-2015) tolerou todo o procedimento sem dificuldade, disse Pannone. “Ele está na enfermaria, descansando, acompanhado por [sua esposa] Lucía [Topolansky], e se recuperando calmamente."

Diagnosticado com câncer de esôfago no início de maio, Mujica foi levado ao hospital Casmu, em Montevidéu, na quinta-feira, pela quarta vez em menos de duas semanas, devido a distúrbios digestivos causados pela radioterapia que recebeu até meados de junho.

Pannone disse aos repórteres na quinta-feira que Mujica “estaria em remissão” do câncer, mas a fibrose em seu esôfago dificultava sua alimentação adequada.

Neste sábado, ela disse que nas últimas horas foi tomada a decisão de “dar um passo adiante e realizar uma gastrectomia”, pois a tentativa de alimentá-lo por via oral “não foi totalmente satisfatória”.

Ela explicou que o ex-presidente permanecerá “mais alguns dias” no hospital e, em seguida, deverá voltar para casa com a sonda no lugar. A remoção da cânula dependerá da evolução do esôfago. “Ela pode ficar lá pelo resto de sua vida. Não há limite de tempo”, disse ela.

Pannone mostrou-se otimista quanto à recuperação de Mujica e afirmou que sua insuficiência renal está “melhorando discretamente”, embora ainda seja a patologia que mais a preocupa, “sem dúvida”.

Mujica está “lúcido, consciente” e “mais animado” do que na quinta-feira, contou.

Ela disse que na sexta-feira à noite ele assistiu pela televisão à partida entre Uruguai e Paraguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na qual o astro da seleção celeste Luis Suárez se despediu.

Mujica é uma figura importante da esquerda latino-americana e uma das figuras políticas mais populares do Uruguai, famoso por seu estilo informal e estilo de vida austero.

Nas décadas de 1960 e 1970, ele pegou em armas contra governos democráticos e foi preso por 13 anos, a maior parte durante a última ditadura civil-militar (1973-1985) e em condições subumanas.

ad/dg/jmo/ic