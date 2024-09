O Exército da Rússia reivindicou neste sábado (7) a conquista de uma nova localidade no leste da Ucrânia, onde prossegue com o avanço contra as tropas de Kiev, que enfrentam escassez de soldados e munição.

As forças russas "libertaram a localidade de Kalinove", na região de Donetsk, afirmou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

Kalinove fica a 35 km de Pokrovsk, um importante centro logístico das forças ucranianas que se tornou, nas últimas semanas, o principal alvo dos russos na região.

Apesar da ofensiva surpresa iniciada por Kiev em 6 de agosto na região russa fronteiriça de Kursk, Moscou prossegue avançando, gradualmente, na região ucraniana de Donetsk, o epicentro dos combates.

O presidente Vladimir Putin afirmou na quinta-feira que o objetivo prioritário da Rússia é conquistar toda a região do Donbass, grande zona industrial do leste da Ucrânia, formada pelas áreas de Donetsk e Lugansk, esta última ocupada em grande parte por Moscou.

bur/avl/es/fp