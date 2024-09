O piloto britânico Oliver Bearman ocupará o volante da Haas no Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, no lugar do dinamarquês Kevin Magnussen, suspenso, informou a escuderia americana nesta sexta-feira (6).

Bearman, de 19 anos, é piloto reserva da Haas, equipe pela qual vai disputar sua primeira temporada na F1 no ano que vem.

Nas ruas de Baku, ele vai disputar seu segundo GP na principal categoria do automobilismo, depois de ter substituído o espanhol Carlos Sainz na Arábia Saudita.

Com a Ferrari de Sainz, Bearman, que também é piloto reserva da tradicional escuderia italiana nesta temporada, conseguiu uma impressionante sétima posição.

"É todo um desafio particular em uma carreira como piloto reserva, com um tempo de preparação tão limitado em especial, mas tive a sorte de fazer isso antes este ano com a Ferrari, então pelo menos posso aproveitar essa experiência", disse o jovem britânico, citado em um comunicado da Haas.

No último fim de semana, em Monza, Magnussen, que já tinha dez pontos de penalização em sua "Super Licença", sofreu uma nova punição durante o GP da Itália por ter provocado uma colisão com a Alpine do francês Pierre Gasly.

Segundo o regulamento, se um piloto acumula 12 pontos de penalização em 12 meses, está automaticamente suspenso do GP seguinte. Magnussen é o primeiro piloto a ser suspenso por esse critério desde a sua implementação, há dez anos.

hdy/zub/dam/es/cb/yr