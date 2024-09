O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi acusado nesta quinta-feira (5) de assédio sexual por várias mulheres, por meio da organização Me Too Brasil.

Almeida negou as acusações, que afirmou fazerem parte de uma "campanha" para afetar a sua "imagem enquanto homem negro em posição de destaque no poder público".

A Me Too Brasil informou ter recebido "denúncias de assédio sexual" contra o ministro, que ocupa o cargo desde o começo do terceiro mandato do presidente Lula. "Elas [as vítimas] foram atendidas por meio dos canais da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico", acrescentou, sem dar detalhes.

Segundo a ONG, as mulheres enfrentaram dificuldades para "obter apoio institucional para a validação de suas denúncias". Devido a esses obstáculos, considerados frequentes pela Me Too em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, as vítimas autorizaram a divulgação do assunto.

Uma das mulheres envolvidas seria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, segundo o portal Metrópoles.

Advogado e professor universitário, Almeida, 48, repudiou as acusações, exigiu as provas e afirmou que vai pedir ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República que apurem o caso.

"Toda e qualquer denúncia deve ser investigada com todo o rigor da lei, mas, para tanto, é preciso que os fatos sejam expostos, para serem apurados e processados", declarou o ministro em comunicado. O presidente Lula e seu governo não se pronunciaram sobre o assunto.

raa/arm/lb/am