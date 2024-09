O cofundador do Cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, aceitou nesta quinta-feira (5) ser transferido para Nova York a partir do Texas, onde está detido, para enfrentar o primeiro de vários processos por narcotráfico que tem nos Estados Unidos.

Zambada disse que "não se opõe" ao pedido da Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, que notificou nesta quinta-feira as autoridades judiciais do Texas de que o Distrito Leste de Nova York havia iniciado "o processo para transportar" o narcotraficante mexicano, conforme consta em documentos judiciais oficiais.

Em Nova York, Zambada é acusado, entre outros crimes, de conspiração para fabricação e distribuição internacional de drogas como cocaína e fentanil. O opioide sintético é uma prioridade na política antidrogas dos EUA e causador de uma importante crise de saúde no país.

Depois, Zambada terá de enfrentar outras acusações de narcotráfico, lavagem de dinheiro e assassinato que estão pendentes no Texas e em Illinois.

Zambada, de 76 anos, já compareceu duas vezes diante de um tribunal na cidade fronteiriça de El Paso, Texas, após sua prisão em 25 de julho em um aeroporto de Santa Teresa, no Novo México, próximo a El Paso. Ele chegou lá vindo do México em um avião particular junto com Joaquín Guzmán López, filho do também narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Zambada afirmou que foi enganado por Guzmán López — processado posteriormente em Illinois —, emboscado, sequestrado e trazido à força. Ele declarou que não havia negociado sua rendição com o governo dos EUA e se declarou inocente nas audiências realizadas no Texas.

Na quarta-feira passada, a juíza federal de El Paso, Kathleen Cardone, havia negado o pedido de transferência feito pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, argumentando que Zambada foi preso em sua jurisdição e tinha acusações pendentes no Texas. A defesa também argumentou que transferi-lo violaria seu direito a um julgamento rápido no estado.

No entanto, a Procuradoria insistiu neste pedido na quinta-feira, afirmando que já contava com o consentimento do acusado para ser levado a Nova York e julgado lá primeiro. Não foi informado oficialmente se houve algum acordo entre as partes.

A juíza Cardone pediu que Zambada manifestasse por escrito seu acordo com a transferência, o que finalmente aconteceu. Cardone cancelou então a próxima audiência de Zambada, que estava marcada para terça-feira, 9 de setembro, em El Paso.

Após sua transferência, Zambada deverá comparecer em data a ser determinada perante o mesmo tribunal que processou seu filho, Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", e que condenou "El Chapo" à prisão perpétua.

