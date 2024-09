PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PAPA ASIA OCEANIA: Papa conclui visita a Jacarta com missa e pedido de diálogo

UCRÂNIA CONFLITO RÚSSIA: Putin declara a conquista do Donbass ucraniano sua principal prioridade

FRANÇA POLÍTICA: Macron nomeia Michel Barnier, ex-negociador do Brexit, como primeiro-ministro

=== PAPA ÁSIA OCEANIA ===

JACARTA:

Papa conclui visita a Jacarta com missa e pedido de diálogo

O papa Francisco voltou a fazer um apelo por "diálogo" nesta quinta-feira (5) em uma grande missa em um estádio em Jacarta, evento que encerrou a primeira etapa de sua viagem pela região Ásia-Pacífico, depois de assinar uma declaração conjunta com um importante imã indonésio.

=== UCRÂNIA CONFLITO RÚSSIA ===

MOSCOU:

Putin declara a conquista do Donbass ucraniano sua principal prioridade

A conquista do Donbass, no leste da Ucrânia, é a "prioridade número um" da Rússia, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta-feira (5), ao destacar que seu Exército estava repelindo as forças ucranianas na região fronteiriça de Kursk.

KIEV:

Prisioneiros de Azov, ferramenta de pressão da Rússia sobre a Ucrânia

Olena Ishchenko fica dividida entre o desespero e o ódio ao ler os resultados da autópsia do seu marido Oleksandr, soldado ucraniano que morreu em uma prisão na Rússia.

=== FRANÇA POLÍTICA ===

PARIS:

Macron nomeia Michel Barnier, ex-negociador do Brexit, como primeiro-ministro

O presidente Emmanuel Macron nomeou nesta quinta-feira (5) Michel Barnier, um político de direita e que foi o principal negociador europeu do Brexit, como primeiro-ministro da França, que terá como primeira missão obter maioria em um Parlamento dividido para evitar uma rápida monção de censura.

PARIS:

Michel Barnier, de negociar a maior crise da UE a uma França ingovernável

Com imagem de homem pragmático e confiável, o veterano político de direita Michel Barnier, de 73 anos, enfrenta o difícil desafio de governar a França, depois de trabalhar nas tensas negociações de divórcio entre a União Europeia e o Reino Unido.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MOSCOU:

Em tom sarcástico, Putin expressa apoio a Kamala Harris

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou nesta quinta-feira (5) apoio à candidata democrata Kamala Harris na eleição presidencial americana de novembro, em um tom sarcástico e um dia após Washington voltar a acusar Moscou de interferência eleitoral.

LOS ANGELES:

Julgamento de Hunter Biden por evasão fiscal começa na Califórnia

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta um julgamento por evasão fiscal a partir desta quinta-feira (5) na Califórnia.

CARACAS:

Opositor González pede a procurador-geral que evite 'perseguição' política na Venezuela

Edmundo González Urrutia, adversário de Nicolás Maduro em sua contestada reeleição, pediu na quarta-feira (4) ao procurador-geral da Venezuela que evite uma "perseguição" política, em um momento em que é alvo de uma justiça acusada pela oposição de servir ao chavismo.

-- EUROPA

AVIGNON:

'Os policiais salvaram a minha vida', diz vítima de estupros na França

"Os policiais salvaram a minha vida", disse nesta quinta-feira (5) em um tribunal Gisèle P., que foi dopada pelo marido por 10 anos para ser estuprada por dezenas de homens contatados on-line na França.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Hamas acusa Netanyahu de tentar frustrar uma trégua em Gaza

O Hamas acusou nesta quinta-feira (5) Benjamin Netanyahu de tentar "frustrar" um acordo de trégua em Gaza, depois que o primeiro-ministro israelense afirmou que o grupo islamista palestino "recusou todos" os pontos nas negociações.

-- ÁSIA

PEQUIM:

China promete US$ 50 bilhões em financiamento a países africanos

O presidente da China, Xi Jinping, prometeu nesta quinta-feira (5) mais de 50 bilhões de dólares (282 bilhões de reais) em financiamento para a África em três anos, durante uma reunião de cúpula em Pequim que pretende fortalecer as relações da China com o continente africano.

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Atleta ugandesa Rebecca Cheptegei morre após ser queimada pelo namorado

A maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei faleceu nesta quinta-feira (5), quatro dias depois de ter sido queimada em casa por seu namorado.

=== ESPORTES ===

MADRI:

Vini Jr. reabre debate sobre racismo na Espanha ao sugerir Copa de 2030 fora do país

O brasileiro Vinícius Júnior provocou polêmica na Espanha ao sugerir que o país deveria ser retirado da organização da Copa do Mundo de 2030, evento que será realizado em conjunto com Marrocos e Portugal, caso não haja progressos contra o racismo nos estádios espanhóis.

-- FUTEBOL

Acompanhamento das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026

-- TÊNIS

- Acompanhamento do US Open

-- JOGOS PARALÍMPICOS

PARIS:

'Paris é uma festa', encerramento dos Jogos Paralímpicos terá música eletrônica

Paris passará o bastão a Los Angeles como sede olímpica e paralímpica com uma cerimônia de encerramento com grandes nomes da música eletrônica francesa no Stade de France no domingo (8).

