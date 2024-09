Quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas em um tiroteio nesta quarta-feira (4) em uma escola secundária do estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos, anunciaram as autoridades locais.

"Quatro mortos. Outras nove pessoas foram levadas a vários hospitais com ferimentos. O suspeito está preso e vivo", informaram nas redes sociais.

aha/dw/erl/nn/jb/ic