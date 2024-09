Sabine Taasa, uma sobrevivente do ataque do Hamas em 7 de outubro, no qual perdeu o marido e o filho de 17 anos, pediu aos especialistas da ONU que parassem de culpar Israel e se concentrassem na situação deplorável das crianças israelenses.

"Preciso que parem de nos culpar", disse Taasa, cuja morte do filho foi filmada por milicianos islamistas.

Antes de os membros do Hamas invadirem a casa de Taasa no vilarejo de Netiv Hasara, seu filho mais velho, Or, que estava a caminho da praia, a chamou.

A mulher que o ouvia estava aterrorizada, mas ele pediu que ela não se preocupasse e disse: “Mamãe, prometo que tudo ficará bem”. Ele foi morto segundos depois.

Outros milicianos entraram na casa de Taasa e lançaram uma granada. Seu marido Gil, um bombeiro, foi morto quando se jogou sobre o explosivo para proteger seus filhos, que ficaram feridos.

O mais novo, Shay, que agora tem nove anos perdeu um olho.

"Não somos os criminosos", disse, insistindo que o Hamas "é o terrorista, o demônio que mata crianças, mulheres, homens e idosos".

Taasa, em uma entrevista à AFP, disse que seus três filhos sobreviventes ficaram profundamente traumatizados.

Antes de seu depoimento, o Comitê dos Direitos da Criança havia destacado as obrigações de Israel de garantir que os direitos das crianças fossem respeitados, não apenas em Israel, mas também nos territórios palestinos sob seu controle efetivo.

Vários dos 18 especialistas independentes do comitê expressaram preocupação com a situação das crianças em Gaza, onde a campanha de Israel contra o Hamas matou mais de 40.800 pessoas, de acordo com dados islamistas.

O ataque do Hamas a Israel resultou na morte de 1.205 pessoas, a maioria civis, incluindo reféns mortos em cativeiro.

