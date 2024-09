A Rússia nomeou como sua nova representante no conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) Ksenia Yudaeva, submetida a sanções dos Estados Unidos por ser assessora do Banco Central russo, informou nesta terça-feira (3) à AFP o atual titular do cargo.

"Ksenia será diretora-executiva para a Rússia no FMI a partir de 1º de novembro", disse Alexei Mozhin, que ocupa o cargo desde 1996.

Consultado pela AFP, o FMI não confirmou a informação, divulgada inicialmente pelas agências de notícias russas Tass e RIA.

Ksenia atua desde agosto de 2023 como assessora da presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina. Ela foi afetada pela primeira rodada de sanções impostas por Washington após o início da invasão russa à Ucrânia.

A inclusão de Ksenia na lista se deveu às suas funções tanto no BC russo quanto na instituição financeira Otkritie, segundo o Departamento de Estado americano.

Teoricamente, as sanções proíbem as pessoas afetadas de entrar em território americano, apesar de a sede do FMI estar localizada em Washington.

As sanções também preveem o congelamento de todos os ativos que os afetados possuírem, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos, e a proibição de realizar transações comerciais ou financeiras com empresas ou cidadãos americanos.

