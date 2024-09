Uma criança de 10 anos confessou ter atirado em um ex-prefeito, de 82 anos, da cidade de Minden e sua filha, de 31, em Louisiana, nos Estados Unidos. Conforme informações do NY Post, o garoto foi apreendido e acusado por dois assassinatos em primeiro grau e deverá ser julgado como adulto

Os dois foram encontrados mortos e com vários ferimentos de bala dentro da própria casa na manhã do último domingo (1º/9), segundo Jared Mclver, chefe de polícia da cidade. Policiais e vizinhos afirmaram que o motivo partiu de cobranças no cartão de crédito relacionadas a videogames.

Keisha Miles, filha do ex-prefeito Joe Cornelius, tinha três filhos. O menino também é parente das vítimas, mas Mclver não especificou o relacionamento exato.





Segundo a emissora KSLA, o jovem confessou os disparos sem demonstrar arrependimento.





"Eu os ouvi gritando (antes dos disparos)", disse um vizinho não identificado ao canal. "Joe já tinha sido xerife, então ele tinha armas em casa", completou.