O diretor da empresa de eletricidade da Ucrânia, Ukrenergo, anunciou nesta terça-feira (3) a sua demissão, em uma decisão tomada, segundo a imprensa, por não ter protegido as infraestruturas dos ataques russos.

A medida surge em um momento em que a rede elétrica da Ucrânia foi severamente danificada pelos bombardeios russos, o que muitas vezes provoca cortes de energia e levanta receios de um inverno difícil para os ucranianos.

"O conselho de supervisão da Ukrenergo decidiu encerrar meu mandato como CEO em uma reunião especial", disse no Facebook o diretor da empresa, Volodimir Kudrytski, que estava no cargo desde 2020.

Em comunicado, dois membros do conselho de supervisão da Ukrenergo, o seu secretário-geral Daniel Dobbeni e Peder Andreasen, garantiram que a decisão de demitir Koudrytski foi tomada "por acordo mútuo". No entanto, em protesto, Dobbeni e Andreasen apresentaram as suas demissões e denunciaram "motivações políticas".

A imprensa, por outro lado, afirmou que o responsável foi oficialmente demitido por não ter protegido a infraestrutura crítica do país dos ataques russos.

Kudroytski negou a informação e denunciou uma "campanha que visa desacreditar Ukrenergo".

Ukrenergo não comunicou oficialmente uma decisão que preocupa os aliados ocidentais da Ucrânia, incluindo a União Europeia (UE), que recentemente alertou que tal medida poderia comprometer a sua capacidade de apoiar a empresa de eletricidade e outras medidas de segurança energética ucranianas.

