BRASIL ECONOMIA: Economia do Brasil cresce 1,4% no 2º trimestre

PAPA ÁSIA OCEANIA: Papa Francisco inicia longa viagem pela Ásia e Oceania

BRASÍLIA:

Economia do Brasil cresce 1,4% no 2º trimestre de 2024

A economia do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre, acima das expectativas do mercado, segundo os dados publicados nesta terça-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

JACARTA:

Papa Francisco desembarca na Indonésia e inicia longa viagem pela Ásia e Oceania

O papa Francisco desembarcou nesta terça-feira (3) na Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo, no início de uma viagem exigente pelo sudeste da Ásia e pela Oceania que será a mais longa do pontífice argentino de 87 anos

ULA BATOR:

Putin visita a Mongólia apesar de mandado de prisão do TPI

Com festa e tapete vermelho, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi recebido nesta terça-feira (3) com seu homólogo da Mongólia na capital deste país, Ulan Bator, em sua primeira visita oficial a um país membro do Tribunal Penal Internacional (TPI) desde que a corte emitiu um mandado de prisão contra ele.

BRAUNSCHWEIG:

Tribunal alemão julga ex-CEO da Volkswagen pelo escândalo 'dieselgate'

O processo criminal contra o ex-CEO da Volkswagen Martin Winterkorn por sua responsabilidade no escândalo "dieselgate" começou nesta terça-feira (3), nove anos depois da revelação que mergulhou a montadora em uma grave crise.

PARIS:

Paris exibe os 100 anos do surrealismo em grande estilo

Salvador Dalí, René Magritte, Giorgio de Chirico, Max Ernst e Joan Miró: o Centro Pompidou de Paris exibirá uma grande seleção de obras-primas surrealistas a partir de quarta-feira (4), por ocasião do 100º aniversário deste movimento artístico.

PARIS:

Os principais conceitos do surrealismo

O movimento surrealista, nascido em 1924 com a publicação na França do "Manifesto do Surrealismo" de André Breton, celebra seus 100 anos. Estes são os principais conceitos desta influente corrente artística:

GREEN BANK:

Caça a extraterrestres vive 'era de ouro' no Observatório Green Bank, nos EUA

Localizado entre as montanhas de um canto isolado do estado da Virgínia Ocidental, no leste dos Estados Unidos, um gigantesco telescópio inicia sua vigília: noite após noite examina o universo em busca de seus segredos.

PARIS:

Com menos público mas a mesma paixão, espírito paralímpico segue vivo em Paris

Com menos público nas arquibancadas e sem aglomerações nas sedes dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, o espírito olímpico segue vivo graças à dedicação dos participantes e a magia imutável de alguns dos locais emblemáticos do evento.

