O meio-campista Aurélien Tchouaméni vai desfalcar a seleção da França na Liga das Nações da Uefa devido a uma lesão no pé esquerdo, anunciou a comissão técnica dos 'Bleus' nesta segunda-feira (2).

O jogador do Real Madrid será substituído por Mattéo Guendouzi.

Tchouaméni é o segundo desfalque do dia para a seleção francesa, depois que Ferland Mendy, também do Real Madrid, foi substituído por Lucas Digne devido a problemas na tíbia da perna direita.

No domingo, o zagueiro do Chelsea Wesley Fofana também foi cortado pelo técnico Didier Deschamps e substituído por Loïc Badé, jogador do Sevilla que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Na próxima sexta-feira, a França enfrenta a Itália em Paris na primeira rodada da Liga das nações. Três dias depois, a equipe recebe a Bélgica.

