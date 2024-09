O Chelsea deixou dois pontos escaparem em Stamford Bridge ao ficar no empate em 1 a 1 com o Crystal Palace neste domingo (1º), enquanto o Newcastle venceu o Tottenham por 2 a 1 na 3ª rodada do Campeonato Inglês.

Em Londres, os 'Blues' tiveram o terceiro resultado diferente neste início de temporada, depois da derrota diante do Manchester City (2 a 0) e da vitória sobre o Wolverhampton (6 a 2).

O centroavante senegalês Nicolas Jackson abriu o placar no primeiro tempo (25') para o Chelsea, que dominou a partida, mas foi impreciso, o que acabou custando o empate no início do segundo tempo, com o Palace marcando através do meia-atacante inglês Eberechi Eze (54').

Na tabela, o Chelsea fica na 11ª colocação com quatro pontos, justo à frente do Tottenham, derrotado em sua visita ao Newcastle, invicto neste início de temporada.

Harvey Barnes colocou os anfitriões na frente no primeiro tempo (37'), mas os 'Spurs' conseguiram o empate depois do intervalo com um gol contra do zagueiro Dan Burn (56').

Na reta final da partida, o sueco Alexander Isak (78') deu a vitória ao Newcastle, que sobe provisoriamente ao Top 4 com sete pontos, à espera do resultado do clássico entre Manchester United e Liverpool.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Arsenal - Brighton 1 - 1

Everton - Bournemouth 2 - 3

Brentford - Southampton 3 - 1

Ipswich Town - Fulham 1 - 1

Leicester - Aston Villa 1 - 2

Nottingham - Wolverhampton 1 - 1

West Ham - Manchester City 1 - 3

- Domingo:

Chelsea - Crystal Palace 1 - 1

Newcastle - Tottenham 2 - 1

(12h00) Manchester United - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 9 3 3 0 0 9 2 7

2. Brighton 7 3 2 1 0 6 2 4

3. Arsenal 7 3 2 1 0 5 1 4

4. Newcastle 7 3 2 1 0 4 2 2

5. Liverpool 6 2 2 0 0 4 0 4

6. Brentford 6 3 2 0 1 5 4 1

7. Aston Villa 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Bournemouth 5 3 1 2 0 5 4 1

9. Nottingham 5 3 1 2 0 3 2 1

10. Tottenham 4 3 1 1 1 6 3 3

11. Chelsea 4 3 1 1 1 7 5 2

12. Fulham 4 3 1 1 1 3 3 0

13. Manchester United 3 2 1 0 1 2 2 0

14. West Ham 3 3 1 0 2 4 5 -1

15. Leicester 1 3 0 1 2 3 5 -2

16. Crystal Palace 1 3 0 1 2 2 5 -3

17. Ipswich Town 1 3 0 1 2 2 7 -5

18. Wolverhampton 1 3 0 1 2 3 9 -6

19. Southampton 0 3 0 0 3 1 5 -4

20. Everton 0 3 0 0 3 2 10 -8

