Com dois gols de Luis Suárez, o Inter Miami goleou o Chicago Fire por 4 a 1 neste sábado (31) e manteve sua vantagem de oito pontos na liderança da Conferência Leste, na 30ª rodada da MLS.

A diferença entre Miami e Chicago antes do início da rodada era de 30 pontos, e isto ficou em evidência nos primeiros minutos da partida, com o Inter dominando as ações.

Suárez foi destaque do jogo, com participação em três dos quatro gols de sua equipe.

Aos 25 minutos, o uruguaio recebeu de Marcelo Weigandt e chutou forte para a defesa parcial do goleiro Chris Brady, mas o rebote bateu em Tobías Salquist e a bola acabou no fundo das redes.

Um erro na saída e uma triangulação entre Sergio Busquets, Jordi Alba e Suárez foram a fórmula do segundo e terceiro gols, ambos com finalização de primeira do ex-jogador do Grêmio dentro da área.

Suárez, de 37 anos, chega a 20 gols entre todas as competições e se torna o quarto jogador da história do Inter Miami a chegar a esse número. O atacante está a nove gols de alcançar o argentino Gonzalo Higuaín e o equatoriano Leonardo Campana na lista histórica de artilheiros.

O astro Lionel Messi desfalcou mais uma vez o time de Miami, apesar de ter voltado a treinar com os companheiros durante a semana.

O Inter Miami, que chegou a 62 gols na temporada, tem o melhor ataque da MLS. Seu perseguidor mais próximo é o Portland Timbers (54), que ocupa a sétima colocação na Conferência Oeste.

Em outros jogos do dia, o FC Cincinnati se manteve na cola do líder Miami ao derrotar o CF Montreal por 4 a 1, enquanto o Atlanta United bateu por 1 a 0 o Charlotte FC para se manter na zona de classificação para os playoffs.

Já o Columbus Crew, defensor do título e recentemente campeão da Leagues Cup, derrotou o New York City FC por 4 a 2.

