O rapper americano Fatman Scoop morreu aos 53 anos após desmaiar no palco durante uma apresentação, anunciou seu representante neste sábado (31).

Scoop, conhecido por sucessos como "Be Faithful" e "It Takes Scoop", desmaiou na sexta-feira no meio de uma apresentação em Hamden, no estado de Connecticut, e foi levado ao hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo, informou a imprensa americana.

"Com o mais profundo pesar de meu coração anuncio o falecimento de Isaac Freeman III, conhecido profissionalmente como Fatman Scoop", escreveu o empresário Birch Michael em seu perfil no Facebook.

"Você me ensinou a ser o homem que sou hoje. Amo você, Scoop. Muito obrigado por tudo o que você me deu", acrescentou Michael na publicação, junto com uma foto do artista.

