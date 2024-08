PRINCIPAIS NOTÍCIAS

=== BRASIL JUSTIÇA INTERNET ===

BRASÍLIA:

Começa bloqueio da rede X no Brasil

O bloqueio da rede social X no Brasil começou a ter efeito na madrugada deste sábado (31), horas depois do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter ordenado sua suspensão alegando violações judiciais da plataforma de propriedade do bilionário Elon Musk.

BRASÍLIA:

Alexandre de Moraes, o poderoso ministro com a mira em Musk

Com uma infinidade de investigações, Alexandre de Moraes tem sido implacável contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Agora, na sua cruzada contra a desinformação on-line, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou outro adversário, o bilionário Elon Musk.

PARIS:

Os países que proíbem a rede social X

A rede social X, banida desde sábado no Brasil, acusada de seu papel na disseminação de notícias falsas, foi proibida em vários países, muitos deles governados por regimes autoritários.

=== VENEZUELA APAGÃO ===

CARACAS:

Venezuela restabelece eletricidade com sequelas

A Venezuela retomou o serviço elétrico na madrugada deste sábado (31), após um grande apagão de mais de 12 horas rotulado pelo governo como "sabotagem" da oposição em meio às suas denúncias de fraude eleitoral.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

JENIN:

Combates em Jenin no quarto dia de uma operação israelense na Cisjordânia ocupada

O norte da Cisjordânia foi devastado por combates neste sábado (31), no quarto dia de uma operação israelense em grande escala neste território ocupado onde os palestinos dizem viver "dias sombrios".

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LAURINBURG, EUA:

Na Carolina do Norte, democratas contam com jovens eleitores

Há vários meses, Yampiere Lugo bate de porta em porta incentivando jovens da Carolina do Norte a votar em novembro.

LAURINBURG, EUA:

Eleições nos EUA: o que dizem eleitores da Carolina do Norte

À medida que os Estados Unidos se aproximam da eleição presidencial de novembro, na qual a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump vão se enfrentar, a AFP avalia a situação em condados-chave de sete estados-pêndulo, considerados cruciais na disputa.

-- EUROPA

OBLAST DE KURSK, Rússia:

Diante da ofensiva ucraniana, milhares de russos deixam Kursk 'sem saber para onde ir'

"Não sabemos realmente para onde ir", explicam Galina Tolmacheva e o seu marido Andrei que, assim como milhares de russos, foram deslocados às pressas devido à ofensiva ucraniana no oblast de Kursk, no oeste da Rússia, e aguardam as notícias que recebem por telefone.

OSLO:

Princesa norueguesa Märtha Louise se casa com seu 'xamã' americano

A filha mais velha dos reis da Noruega, a princesa Märtha Louise, se casou pela segunda vez neste sábado (31) com um autoproclamado "xamã", o americano Durek Verrett, uma união entre dois defensores das terapias alternativas que provocam agitação no país escandinavo.

-- ORIENTE MÉDIO

BAGDÁ:

Grande operação de EUA e Iraque deixa 15 jihadistas mortos

Os Exércitos dos Estados Unidos e as forças de segurança iraquianas alegaram ter matado 15 membros do grupo Estado Islâmico (EI) no oeste do Iraque, em uma grande operação que deixou sete soldados americanos feridos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

VENEZA:

Grande afresco cinematográfico para retratar a França profunda no Festival de Veneza

Um grande afresco cinematográfico da França profunda e em crise descrito pelos irmãos Zoran e Ludovic Boukherma em "Leurs enfants après eux", apresentado em competição neste sábado no Festival de Cinema de Veneza.

LONDRES:

Frenesi em início da venda de ingressos para shows do Oasis derruba sites

Milhões de fãs do Oasis tentaram conseguir neste sábado (31) um ingresso para a turnê da banda britânica no verão boreal de 2025, mas muitos fracassaram por problemas de acesso aos sites de venda, que entraram em colapso.

=== ESPORTES ===

MONZA:

Lando Norris faz a 'pole' do GP da Itália de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na 'pole position' do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, após conseguir o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (31), no circuito de Monza, onde o líder do Mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), foi apenas o sétimo.

-- JOGOS PARALÍMPICOS

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

