A campanha de vacinação contra a poliomielite começou neste sábado (31) em Gaza, depois de o território devastado pela guerra ter registrado seu primeiro caso da doença em 25 anos, disse à AFP um funcionário sanitário.

As autoridades sanitárias do território governado pelo Hamas, juntamente com a ONU e as ONGs, "estão prestes a iniciar uma campanha de vacinação contra a poliomielite na região central", disse Moussa Abed, diretor de cuidados primários do Ministério da Saúde de Gaza.

bur-rcb/dv/jm/mb/aa