A Inter de Milão assumiu provisoriamente a liderança da Serie A após golear a Atalanta por 4 a 0 com nova 'dobradinha' de Marcus Thuram, nesta sexta-feira (30), pela terceira rodada do campeonato.

O confronto entre o atual detentor do 'Scudetto' contra o campeão da última Liga Europa foi dominado do início ao fim pelos locais.

A Inter, sem seu artilheiro e capitão Lautaro Martínez, que ficou no banco de reservas, precisou apenas de três minutos para abrir o placar, quando Berat Djimsiti desviou um cruzamento de Thuram para a sua própria baliza.

O jogador da seleção francesa, que teve um desempenho discreto na Euro-2024, brilhou no segundo tempo com dois gols (47' e 56') chegando assim à sua segunda dobradinha da temporada, elevando o seu total para quatro gols marcados.

Antes de Thuram brilhar, Nicolo Barella havia marcado o segundo da Inter de Milão com um belo chute (10').

"Claro que estou feliz, mas é apenas a terceira rodada do campeonato, é muito cedo para ver esta vitória como uma mensagem enviada às demais equipes", disse Thuram.

Com sete pontos e melhor saldo de gols, a Inter tirou a liderança do surpreendente Torino, que havia vencido o Venezia horas antes por 1 a 0 fora de casa.

Mas o time 'nerazzurro' pode, por sua vez, perder a liderança no domingo, se a Juventus, única equipe a ter vencido os dois primeiros jogos, derrotar a Roma.

Desde o início da temporada, os torcedores do Torino criticam o dono do clube, o magnata da imprensa Urbano Cairo, pela falta de investimento no time.

O Unione Venezia, recém-promovido à Serie A após três anos de ausência, permanece com um único ponto na 19ª posição.

---- Programação e resultados da 3ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Unione Venezia - Torino 0 - 1

Inter - Atalanta 4 - 0

- Sábado:

(13h30) Lecce - Cagliari

Bologna - Empoli

(15h45) Napoli - Parma

Lazio - Milan

- Domingo:

(13h30) Genoa - Hellas Verona

Fiorentina - Monza

(15h45) Udinese - Como

Juventus - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 7 3 2 1 0 8 2 6

2. Torino 7 3 2 1 0 5 3 2

3. Juventus 6 2 2 0 0 6 0 6

4. Genoa 4 2 1 1 0 3 2 1

. Parma 4 2 1 1 0 3 2 1

. Udinese 4 2 1 1 0 3 2 1

7. Empoli 4 2 1 1 0 2 1 1

8. Lazio 3 2 1 0 1 4 3 1

9. Hellas Verona 3 2 1 0 1 3 3 0

. Napoli 3 2 1 0 1 3 3 0

11. Atalanta 3 3 1 0 2 5 6 -1

12. Cagliari 2 2 0 2 0 1 1 0

. Fiorentina 2 2 0 2 0 1 1 0

14. Milan 1 2 0 1 1 3 4 -1

15. Roma 1 2 0 1 1 1 2 -1

16. Monza 1 2 0 1 1 0 1 -1

17. Bologna 1 2 0 1 1 1 4 -3

. Como 1 2 0 1 1 1 4 -3

19. Unione Venezia 1 3 0 1 2 1 4 -3

20. Lecce 0 2 0 0 2 0 6 -6

./bds/jr/cyj/iga/cl/aam