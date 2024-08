Um navio capaz de transportar 17.640 contêineres bateu, nesta sexta-feira (30), o recorde de embarcação com maior capacidade a cruzar o Canal do Panamá em seus 110 anos de operação, informou a agência responsável pelo canal.

O porta-contêineres MSC Marie, com 366 metros de comprimento e 51 de largura, transitou pelo canal vindo do porto de Manzanillo, no Pacífico mexicano, com destino a um porto no Caribe panamenho. Pagou pela travessia um pedágio de 1,36 milhão de dólares.

O navio mercante de bandeira da Libéria se tornou o "de maior capacidade de carga a atravessar a via interoceânica", disse a Autoridade do Canal do Panamá em nota. "Este feito supera a marca anterior do navio Ever Max, que detinha o título com uma capacidade de 17.312" contêineres em 2023.

O Canal do Panamá, com 80 quilômetros, foi inaugurado pelos Estados Unidos em 1914. Desde então, mais de 1,2 milhão de embarcações já navegaram por suas águas. Em 2016, a via, que conecta mais de 1.900 portos em 170 países, foi ampliada para permitir a passagem de navios maiores.

O recorde "destaca a capacidade" da via panamenha "para lidar com navios maiores e modernos", afirma o comunicado.

Ao transitar pelo Panamá, as embarcações navegam do Oceano Pacífico para o Mar do Caribe em cerca de oito horas, sem precisar ir até o Cabo Horn, economizando milhares de quilômetros.

