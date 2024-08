O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou, nesta sexta-feira (30), a suspensão da plataforma X, de propriedade do bilionário Elon Musk, devido ao descumprimento de uma ordem judicial, disse à AFP uma fonte do STF.

Agora, o acesso ao X deverá ser suspenso em todo o território nacional, acrescentou a fonte, confirmando publicações na imprensa que citaram a decisão do magistrado.

