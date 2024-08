O tenista espanhol Carlos Alcaraz, campeão do US Open de 2022, foi surpreendentemente eliminado na noite desta quinta-feira (29) na segunda rodada do Grand Slam de Nova York pelo holandês Botic van de Zandschulp, número 74 do ranking mundial.

Alcaraz, atual número três do mundo, teve um desempenho irreconhecível tanto em seu tênis quanto na atitude até perder para Van de Zandschulp que brilhou vencendo com parciais de 6-1, 7-5 e 6-4 para espanto dos espectadores na quadra central de Flushing Meadows.

O espanhol havia vencido 15 partidas consecutivas em torneios de Grand Slam e lutava para ser o terceiro tenista a conquistar três títulos consecutivos em Roland Garros, Wimbledon e no US Open depois de seu ídolo Rafael Nadal (2010) e do lendário Rod Laver (1969).

A sequência foi por água abaixo em uma noite fatídica em que o espanhol ficou completamente à mercê de Van de Zandschulp, jogador sem títulos da ATP e com as quartas de final do Aberto dos Estados Unidos de 2021 como melhor resultado em um Grand Slam.

"Trazia muita confiança do último jogo, no qual joguei de forma muito sólida, e hoje, desde o primeiro golpe, acreditei que tinha uma oportunidade", disse Van de Zandschulp depois de ter feito o melhor jogo da sua carreira.

Aos 21 anos, Alcaraz mostrava uma confiança inabalável nos Grand Slams, com nove torneios consecutivos chegando pelo menos às oitavas de final.

A última vez que o jogador de El Palmar havia se despedido na segunda rodada de um grande torneio foi em Wimbledon de 2021 e o US Open era um cenário muito especial já que foi nele que em 2022 conquistou seu primeiro Grand Slam e se tornou o número um mais jovem da história.

Mas desta vez Flushing Meadows não o ajudou a se recuperar do impacto emocional das suas recentes e chocantes decepções, especialmente nos Jogos Olímpicos de Paris.

Em parceria com Nadal, Alcaraz ficou longe do pódio nas duplas olímpicas e depois perdeu na final de simples para Novak Djokovic.

Depois de Paris, Alcaraz foi eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati e pela primeira vez foi visto quebrando uma raquete na quadra mostrando toda sua raiva.

- Irreconhecível -

Alcaraz perdeu o primeiro set em apenas 31 minutos, no qual não conseguiu um único winner contra um muito confiante Van de Zandschulp no saque e na devolução.

Na segunda parcial o espanhol se recuperou e, após várias finalizações brilhantes, mostrou um sorriso.

O público estava pronto para embarcar numa virada de um dos seus tenistas favoritos, mas o jogo de Alcaraz permaneceu turvo e Van de Zandschulp manteve a sua enorme eficácia.

Com uma dupla falta, a primeira da partida, Alcaraz deu ao holandês de bandeja o break decisivo e ele aproveitou vencendo o segundo set.

Alcaraz tinha a obrigação de reverter uma desvantagem de 2 sets a 0 pela primeira vez na carreira, após sete tentativas fracassadas.

O espanhol ameaçou reagir diversas vezes no terceiro set, com pontos que acordaram a torcida nas arquibancadas, mas foram insuficientes para mudar a dinâmica da partida.

Van de Zandschulp se manteve calmo e eficiente até causar um terremoto no último Grand Slam da temporada, onde Novak Djokovic e Jannik Sinner continuam sendo os grandes favoritos ao título.

gbv/cl/aam