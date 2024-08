A Bolsa de Valores de Nova York encerrou o pregão com números mistos nesta quinta-feira (29), com realizações de lucros e ajustes nas carteiras antes de um fim de semana prolongado nos Estados Unidos.

Assim, o índice Dow Jones subiu 0,59% e atingiu um novo recorde, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,23% e o S&P 500 fechou estável.

O pregão abriu em alta, depois da aguardada publicação de resultados da fabricante de semicondutores Nvidia, a nova estrela de Wall Street.

O grupo de Santa Clara (Califórnia) superou amplamente as expectativas de resultados dos analistas e apresentou previsões também acima das esperadas pelo mercado.

Mas a bolsa nova-iorquina não se deixou emocionar. "Alguns se decepcionaram um pouco pela margem entre resultados e expectativas", explicou Sam Stovall, da empresa de serviços financeiros CFRA.

A companhia de microchips vem pulverizando, um trimestre após o outro, as expectativas do mercado. Após triplicar suas receitas nos últimos trimestres, o grupo "apenas" os duplicou desta vez (+122% na comparação ano a ano), segundo o comunicado de resultados publicado após o fechamento de Wall Street na quarta-feira. Nesta quinta, suas ações caíram 6,38%.

Já o restante do mercado comportou-se de forma bastante positiva, "pois os investidores ficaram aliviados pelo fato de a Nvidia não ter decepcionado" em matéria de números, explica Stovall.

"Os investidores provavelmente fizeram ajustes em suas posições antes do fim de semana prolongado" pelo feriado de segunda-feira (Labor Day), "pois muitos já não vão operar na sexta", estimou o analista.

Dessa maneira, houve realizações de lucros, principalmente sobre as ações tecnológicas, e recolocações em alguns papéis que caíram de preço recentemente.

Essa rotação, que já aconteceu diversas vezes desde o início de julho, permitiu ao Dow Jones alcançar seu terceiro recorde de fechamento esta semana.

Entre os seus componentes, Boeing (+0,91%), Honeywell (+1,23%), Caterpillar (+0,99%) e Goldman Sachs (+1,35%) subiram.

Entre as tecnológicas, a Apple conseguiu escapar deste fenômeno de realocações e avançou 1,46%, ajudada por um artigo do jornal Wall Street Journal segundo o qual a companhia estaria considerando investir no capital do laboratório de inteligência artificial OpenAI.

