Uma fonte da segurança libanesa anunciou, nesta quarta-feira (28), que Israel bombardeou um caminhão do movimento islamita Hezbollah carregado com mísseis, dias após uma explosão de violência entre as duas partes.

“A força aérea de Israel atacou dois caminhões do Hezbollah” a cerca de 10 km de Baalbeck, reduto da formação pró-Irã na fronteira com a Síria, disse à AFP a fonte, que não quis ser identificada. “Um dos veículos foi atingido e houve sucessivas explosões na região".

Segundo o Ministério da Saúde libanês, o ataque deixou um ferido. O Exército de Israel não fez comentários. Uma fonte do entorno do Hezbollah confirmou o ataque e disse que as explosões ocorreram porque a munição do caminhão pegou fogo.

Israel vem atacando repetidamente nos últimos meses caminhões do Hezbollah na fronteira do Líbano com a Síria, por onde chega grande parte dos suprimentos do grupo islamita.

str-lar/at/cab/js/lb/mvv