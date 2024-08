O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que a falta de gols do atacante francês Kylian Mbappé no início do Campeonato Espanhol não preocupa, ao ser perguntado em entrevista coletiva nesta quarta-feira (28).

Mbappé marcou seu primeiro gol com a camisa merengue na decisão da Supercopa da Uefa, contra a Atalanta (2 a 0), mas passou em branco contra Mallorca (1 a 1) e Valladolid (3 a 0) nas duas primeiras rodadas de LaLiga, desatando críticas na imprensa espanhola sobre seu rendimento.

"O último gol que Mbappé marcou foi em 14 de agosto. Hoje é dia 28, passaram-se duas semanas, não é o tempo necessário para nos preocuparmos. Assim como nós não estamos preocupados, ele também não está. Está muito feliz e com vontade de marcar no próximo jogo", declarou Ancelotti na entrevista prévia ao confronto contra o Las Palmas, na quinta-feira.

"Ele está progredindo bem, está dia melhor a cada, motivado. Treina bem, com humildade, parece que está se adaptando bem", acrescentou o treinador sobre a nova estrela da equipe.

Ancelotti reconheceu que o Real Madrid ainda está em fase de adaptação sem o alemão Toni Kroos, que se aposentou em julho, e com a chegada de Mbappé no ataque, mas que conta com "muitos recursos na frente", com o artilheiro francês e os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo.

"Foram só três jogos e marcamos seis gols, apesar de a equipe não estar em sua melhor versão. Creio que o problema dos gols não vai acontecer aqui e nunca aconteceu", explicou.

ati/bde/dam/an/cb/aa