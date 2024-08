PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel lança grande operação militar na Cisjordânia

VENEZUELA ELEIÇÕES: Oposição da Venezuela protesta contra reeleição de Maduro que se blinda

JOGOS PARALÍMPICOS: Paris quer reacender a chama com os Jogos Paralímpicos

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

JENIN:

Israel lança grande operação militar na Cisjordânia

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (28), que "eliminou nove terroristas armados" em ataques a quatro cidades da Cisjordânia, em uma nova operação simultânea à guerra em Gaza.

(conflito Palestinos Israel, 743 palavras, já transmitida)

=== VENEZUELA ELEIÇÕES ===

CARACAS:

Oposição da Venezuela protesta contra reeleição de Maduro que se blinda

A oposição da Venezuela protesta nesta quarta-feira (28), um mês após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro, que blindou seu gabinete com um homem forte à frente da ordem pública.

(Venezuela eleições política, 548 palavras, já transmitida)

=== JOGOS PARALÍMPICOS ===

PARIS:

Paris quer reacender a chama com os Jogos Paralímpicos

Um mês depois do início do evento olímpico em Paris, a cidade luz recebe nesta quarta-feira milhares de atletas durante a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de 2024, um espetáculo que procura destacar "todos os corpos".

(Paris cultura 2024 música Paralímpicos, 400 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Harris avança contra Trump

Após aceitar sua indicação na Convenção Democrata, Kamala Harris volta, nesta quarta-feira (28), à campanha eleitoral para percorrer os estados decisivos, assim como o republicano Donald Trump a dez semanas das acirradas eleições pela presidência dos Estados Unidos.

(EUA eleições, 537 palavras, já transmitida)

PHOENIX:

Stephen Richer, supervisor eleitoral do Arizona, na 'primeira fila' contra desinformação e assédio

Quando fez campanha pela primeira vez para trabalhar nas eleições no maior condado do Arizona, Stephen Richer nunca imaginou que receberia ameaças de morte simplesmente por corrigir informações erradas sobre o pleito.

(EUA eleições fraude segurança desinformação política, 800 palavras, já transmitida)

PHOENIX:

Centro de votação no Arizona tira dúvidas de eleitores preocupados com possíveis fraudes

Uma dúzia de mulheres republicanas caminham sob o sol em meio a cercas de ferro fundido e arame farpado para visitar um prédio do condado de Maricopa, no estado do Arizona. Ao contrário do que possa sugerir, o local não é um presídio, mas um centro de votação.

(EUA justiça eleições fraude desinformação política mídia, 900 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Vice-presidenta argentina promete reabrir processos contra guerrilhas que combateram a ditadura

A vice-presidente da Argentina, a ultraconservadora Victoria Villaruel, prometeu na terça-feira reabrir os processos das vítimas das guerrilhas criadas na década de 1970 que lutaram contra a ditadura, uma decisão que organizações de defesa dos direitos humanos chama de desconhecimento do "genocídio" cometido durante o período.

(Argentina história política direitos ditadura, 443 palavras, já transmitida)

HAVANA:

Lixo se acumula em uma Havana sobrecarregada

Com uma rede repleta de latas de cerveja e lixo em um braço e suas nadadeiras em outro, o mergulhador Reinier Fuentes emerge das águas cristalinas de uma praia de Havana, um reflexo do problema de acúmulo de lixo que afeta a capital cubana.

(Cuba meio-ambiente, 700 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Fundador do Telegram é apresentado à Justiça na França

A Justiça francesa deve decidir, nesta quarta-feira (28), se acusa e eventualmente decreta a prisão preventiva do fundador do Telegram, o franco-russo Pavel Durov, que está à disposição judicial, após a sua detenção no sábado que gerou críticas em todo o mundo.

(Rússia França internet, 565 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Japão em alerta antes da passagem da tufão 'extremamente forte'

O governo do Japão alertou nesta quarta-feira (28) que um tufão "extremamente forte" que se aproxima da ilha de Kyushu provocará tempestades violentas. Duas pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terra.

(Japão clima meteorologia, 416 palavras, já transmitida)

DACA:

Bangladesh investiga desaparecimentos forçados atribuídos às forças de segurança

As autoridades interinas de Bangladesh abriram, nesta quarta-feira (28), uma investigação sobre centenas de desaparecimentos forçados atribuídos às forças de segurança durante o governo da primeira-ministra destituída, Sheikh Hasina.

(prisioneiros política polícia, 507 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

NOUAKCHOTT, Mauritânia:

Espanha e Mauritânia se comprometem a combater imigração ilegal

Espanha e Mauritânia concordaram, nesta quarta-feira (28), em colaborar no combate à imigração ilegal, durante uma visita do presidente do governo espanhol Pedro Sánchez a três países africanos para conter as chegadas irregulares no país europeu.

(UE África Mauritânia diplomacia Senegal Gâmbia Espanha economia imigração migração, 490 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

VENEZA:

'Beetlejuice' e estrelas de Hollywood na abertura do 81º Festival de Veneza

O 81º Festival de Cinema de Veneza começa, nesta quarta-feira (28), com a segunda parte de uma clássica comédia dos anos 80, "Beetlejuice" (Os Fantasmas se Divertem), de Tim Burton, um ótimo aperitivo para uma competição repleta de estrelas de Hollywood.

(EUA França gente cinema Itália, 702 palavras, já transmitida)

VENEZA:

Os 21 filmes na disputa pelo Leão de Ouro do Festival de Veneza

Vinte e um filmes, entre eles "Ainda Estou Aqui", do diretor brasileiro Walter Salles, estão na competição oficial pelo Leão de Ouro no 81º Festival de Cinema de Veneza, que começa nesta quarta-feira (28) e terminará em 7 de setembro.

(cinema Itália, 496 palavras, já transmitida)

CENTRO ESPACIAL KENNEDY, EUA:

SpaceX adia missão histórica que prevê 1ª caminhada espacial privada

A SpaceX anunciou o adiamento do lançamento previsto para esta quarta-feira (28) de uma nova e desafiadora expedição orbital, na qual uma tripulação totalmente civil tem como objetivo realizar a primeira caminhada espacial de uma missão privada.

(EUA PolarisDawn espaço SpaceX empresas. 602 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

MONTEVIDÉU:

Juan Izquierdo, zagueiro uruguaio que sofreu ataque cardíaco durante jogo, morre em São Paulo

O jogador de futebol Juan Izquierdo, do uruguaio Nacional, morreu nesta terça-feira (27) em São Paulo, cinco dias depois de sofrer um ataque cardíaco durante um jogo da Libertadores contra o tricolor paulista, informou o clube de Montevidéu.

(fbl, 776 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com