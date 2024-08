Seis pessoas morreram nesta quarta-feira 928) em vários bombardeios russos em Donetsk, anunciou o governador desta região do leste da Ucrânia, onde as forças de Moscou prosseguem com seu avanço.

"Durante a manhã, os russos mataram quatro pessoas e destruíram uma casa em Izmailivka", uma localidade próxima da linha de frente, informou Vadim Filashkin no Telegram.

As vítimas do ataque eram da mesma família, pai, mãe e os filhos de 17 e 24 anos, segundo o governador ucraniano.

Outro bombardeio matou duas pessoas perto de Chasiv Yar.

O Exército ucraniano enfrenta dificuldades no leste do país, onde as tropas russas avançam gradualmente há vários meses.

A Rússia reivindicou a captura de diversos vilarejos.

A Ucrânia ordenou recentemente evacuações diante do avanço dos soldados russos em direção à cidade de Pokrovsk, um importante centro logístico para a região de Donetsk.

O presidente Volodimir Zelensky afirmou na segunda-feira que o setor de Pokrovsk é "o mais complicado" e concentra a maioria dos ataques russos.

bur-led/phy/ybl/acc/jm/fp