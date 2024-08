O continente asiático lidera a classificação de polos de ciência e pesquisa no mundo realizada pela ONU, com Tóquio-Yokohama na primeira posição e apenas um cluster na América Latina no top 100, a cidade de São Paulo.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) da ONU situa 26 centros chineses em seu ranking, entre eles Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou na segunda posição, e Pequim na terceira, superando a sul-coreana Seul.

Os Estados Unidos são o segundo país com mais clusters no top 100, com um total de 20.

O índice anual desta organização se baseia no registro de patentes e nos dados científicos publicados para identificar as concentrações de atividade de pesquisa em ciência e tecnologia no planeta.

Segundo esse ranking, a Ásia tem sete dos dez primeiros polos mundiais.

Além disso, a OMPI constata uma queda de centros europeus e norte-americanos no ranking, no qual São Paulo aparece na 73ª posição como único representante da América Latina.

O continente africano também conta com apenas um centro entre os 100 mais destacados do mundo, a cidade do Cairo, no Egito, que aparece pela primeira vez, na 95ª colocação.

rjm/js/dbh/arm/rpr/am