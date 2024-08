A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (27), otimista antes da publicação, na quarta, dos aguardados resultados da fabricante de semicondutores Nvidia, nova referência de Wall Street.

O Dow Jones registrou uma alta marginal de 0,02%, o bastante para bater um novo recorde no fechamento, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 subiram 0,16% cada um.

A sessão começou em baixa em um mercado indeciso, com volumes fracos que aumentaram a volatilidade.

Mas a tendência mudou no meio do dia, após a publicação dos dados sobre a confiança do consumidor americano pelo Conference Board.

Este índice se recuperou muito acima do esperado em agosto, com melhores perspectivas sobre as condições econômicas e a inflação nos Estados Unidos, apesar de um enfraquecimento do mercado de trabalho.

A confiança do consumidor subiu para 103,3 pontos diante dos 101,9 de julho, um dado que foi revisto para cima.

Os analistas esperavam 101 pontos, segundo o consenso reunido pela Market Watch.

"A economia [americana] não vai perfeitamente, mas sim suficientemente bem para que o Dow Jones continue subindo", resumiu Kim Forrest, da Bokeh Capital Partners.

Diante da perspectiva no curto prazo de cortes nas taxas de juros e de uma emissão bem-sucedida de títulos do Tesouro, as taxas dos títulos soberanos caíram. Os papéis com vencimento em dois anos rendiam 3,90%, contra 3,93% do fechamento de segunda-feira.

Mas o evento da semana será a publicação dos resultados da gigante da tecnologia Nvidia, após o fechamento de Wall Street na quarta-feira.

"Terá um impacto enorme", adverte Rusty Vanneman, encarregado de investimentos na Orion Advisor Solutions. "Não só para esta ação, mas para todo o mercado", afirmou.

Estrela da revolução da inteligência artificial (IA) generativa pela potência de seus microchips, a Nvidia pulveriza, trimestre após trimestre, as expectativas dos analistas.

O setor, impulsionado pela Nvidia (+1,46%), fechou em alta com empresas como Broadcom (+1,11%) e Qualcomm (+2,62%) ganhando terreno.

