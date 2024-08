O grupo de rock britânico Oasis anunciou nesta terça-feira (27) o retorno para uma turnê em 2025, após 15 anos de separação devido às brigas entre os irmãos Noel e Liam Gallagher.

Os fãs da banda sempre acreditaram no retorno da banda, após anos de boatos e apesar da troca de farpas constante entre os irmãos, responsáveis por clássicos dos anos 1990, como "Wonderwall" e "Don't look back in anger".

Nesta terça-feira, as redes sociais da banda publicaram um vídeo para confirmar as especulações dos últimos dias: "This is it. It's happening!" (É isso. Está acontecendo!).

A turnê começará em 4 de julho em Cardiff, País de Gales, e depois seguirá para a cidade natal dos Gallagher, Manchester, com mais quatro apresentações.

Depois, o grupo fará quatro shows no emblemático estádio londrino de Wembley, seguidos por apresentações em Edimburgo e na capital irlandesa, Dublin.

"Seus únicos shows na Europa no próximo ano. Será um dos maiores momentos ao vivo com ingressos mais disputados da década", afirma o grupo em um comunicado.

"Planos estão em curso para que Oasis Live '25 vá para outros continentes fora da Europa no final do próximo ano", acrescenta a nota.

Os ingressos para os primeiros shows confirmados serão vendidos em 31 de agosto a partir das 9H00 no Reino Unido (5H00 de Brasília) e das 8H00 (4H00 de Brasília) na Irlanda.

- Relação tempestuosa

"As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado", destacou a banda.

O anúncio do retorno acontece 30 anos após o primeiro álbum do Oasis, "Definitely Maybe", lançado em 29 de agosto de 1994, com o qual a banda de Manchester ficou famosa.

O sucesso musical do grupo sempre caminhou ao lado da relação tempestuosa entre Liam, vocalista, e Noel, guitarrista e compositor das músicas.

O fim da banda, formada em 1991, aconteceu em 28 de agosto de 2009, após uma briga entre os irmãos durante o festival parisiense Rock en Seine.

Desde então, os irmãos trocaram farpas pelas redes sociais e na imprensa, mas a relação ficou mais calma recentemente, o que gerou esperanças de uma reconciliação.

Em uma entrevista na semana passada, Noel elogiou "o tom de voz e a atitude" de Liam, de 51 anos. O vocalista dedicou uma música ao irmão, de 57 anos, durante um show no domingo passado.

Após o grande sucesso de "Definitely maybe", o Oasis alcançou o pico de popularidade com "(What's the story) morning glory?", lançado em 1995 e que inclui hits como "Wonderwall" e "Don't look back in anger".

