Um representante do Hamas informou neste domingo (25) que sua delegação deixou o Cairo, após se reunir com mediadores do Egito e Catar, que tentam negociar um cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino na Faixa de Gaza.

“A delegação do Hamas deixou o Cairo nesta noite, após se reunir com os mediadores, que informaram os resultados das negociações mais recentes", disse Izzat al-Rishq.

Mediadores de Estados Unidos, Egito e Catar tentam há meses encerrar o conflito na Faixa de Gaza. As conversas se baseiam no plano anunciado no fim de maio pelo presidente Joe Biden, que o descreveu como uma proposta israelense.

O movimento islamita palestino, que rejeita novas conversas e exige a aplicação do plano, não participou da nova rodada de negociações e enviou uma delegação ao Cairo para se reunir apenas com os mediadores.

“O Hamas reitera sua disposição de implementar" o plano de Biden, ressaltou Rishq.

str/sbh/mj/hme/jvb/bc/mb/dd-lb