Um representante do Hamas disse neste domingo (25) que sua delegação deixou o Cairo depois de se reunir com mediadores egípcios e do Catar, que estão tentando intermediar um cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino na Faixa de Gaza.

“A delegação do Hamas deixou o Cairo esta noite depois de se reunir com os mediadores egípcios e do Catar, que a informaram sobre os resultados das últimas negociações”, disse Izzat al-Rishq em um comunicado.

str/sbh/mj/hme/jvb/bc/mb/dd