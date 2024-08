Retirado do trono de campeão alemão pelo Bayer Leverkusen, depois de uma hegemonia que durou de 2013 a 2023, o Bayern de Munique sofreu para vencer por 3 a 2 na visita ao Wolfsburg, neste domingo (25), em sua primeira partida da Bundesliga 2024/2025.

Graças a esta vitória conseguida com muito suor, o gigante bávaro repetiu o roteiro do Leverkusen do técnico Xabi Alonso, que na sexta-feira também teve de trabalhar muito para derrotar o Borussia Mönchengladbach pelo mesmo placar (3-2) fora de casa.

O RB Leipzig, que venceu o Bochum (1-0), e o Borussia Dortmund, que fez o mesmo diante do Eintracht Frankfurt (2-0), também começaram a temporada com o pé direito.

A posição de líder da Bundesliga após apenas uma rodada pertence ao Freiburg, que derrotou o Stuttgart por 3 a 1 no sábado e que vai enfrentar o Bayern de Munique fora de casa no próximo domingo, enquanto Leverkusen e Leipzig têm encontro marcado no sábado, num primeiro duelo entre candidatos ao título.

Em sua primeira partida na Bundesliga no comando do Bayern, o belga Vincent Kompany viveu um carrossel de emoções neste domingo, na Arena Volkswagen, em Wolfsburg.

Seus jogadores dominaram os primeiros 45 minutos e abriram o placar de forma merecida através de Jamal Musiala, após um cruzamento de Sacha Boey aos 20 minutos.

- Fragilidade defensiva -

Mas no segundo tempo, Kompany pôde constatar a fragilidade defensiva da sua equipe. Vinte segundos depois de voltar do vestiário, o Bayern cometeu um pênalti com uma falta sobre Boey, que Lovro Majer não perdoou (47').

O jogador da seleção croata colocou os anfitriões em vantagem aos 55 minutos, concluindo um contra-ataque iniciado após um erro do zagueiro sul-coreano do Bayern, Kim Min-jae.

As entradas de Thomas Müller (65'), que se tornou o jogador com mais partidas na história do Bayern, juntamente com Sepp Maier (709) e de Kingsley Coman (75') deram mais vida ao Bayern.

No escanteio que se seguiu à entrada de Müller surgiu o gol contra de Jakub Kaminski. E aos 82 minutos, Serge Gnabry deu os três pontos ao seu time.

"Estou feliz por ter vencido o jogo. Com 2 a 1 para o Wolfsburg soubemos reagir bem", disse o meio-campista do Bayern, Joshua Kimmich.

Kompany pôde notar o trabalho que tem pela frente para fazer com que o Bayern recupere a consistência de jogo que lhe faltou na temporada passada. Mas, ao contrário de 2023-2024, sua equipe soube mostrar uma reação firme para evitar uma má estreia.

"Quando um jogo começa temos um plano e, obviamente, o adversário se adapta para atrapalhar o plano. No primeiro tempo poderíamos ter marcado mais um ou dois gols, mas estou satisfeito", explicou Kompany após o jogo.

O ex-zagueiro da seleção belga, de 38 anos, valorizou a força "mental" da sua equipe. "Foi um jogo difícil fora de casa, mas no final foi uma boa vitória" destacou.

Também neste domingo Heidenheim venceu em sua visita ao St. Pauli por 2 a 0, com gols no segundo tempo de Paul Wanner (66') e Jan Schöppner (82').

