A três dias da estreia no Aberto dos Estados Unidos, o tenista espanhol Carlos Alcaraz desistiu de um treino deste sábado (24) devido a uma entorse no tornozelo que considera "não ter sido séria".

Acho que o tornozelo "está bem. Parei de treinar por precaução. Não me senti confortável o suficiente para continuar caso piorasse", explicou Alcaraz em entrevista coletiva em Flushing Meadows (Nova York).

O espanhol, vencedor deste Grand Slam em 2022, torceu o tornozelo direito ao devolver uma bola durante o treino com o argentino Francisco Cerúndolo.

"Veremos como (o tornozelo) reage ao longo do dia quando ficar mais frio, mas acho que não será nada sério. Está tudo sob controle", disse ele. "Amanhã tentarei treinar de novo sem pensar nisso".

"Não fiquei nada preocupado com a minha participação no US Open", insistiu. "Obviamente fiquei irritado porque não queria parar de treinar, também por respeito a Cerúndolo".

Alcaraz, de 21 anos, conquistou os títulos de Roland Garros e Wimbledon nesta temporada, elevando sua contagem de troféus de Grand Slam para quatro.

Desde então, porém, a joia espanhola emendou decepções com a derrota na final dos Jogos Olímpicos para Novak Djokovic e uma eliminação inesperada na estreia no Masters 1000 de Cincinnati, onde foi visto pela primeira vez destruindo uma raquete no chão, com raiva.

Alcaraz disse neste sábado que não ficou surpreso com a grande repercussão que sua atitude causou. Ele pediu desculpas horas após a sua eliminação.

"Não me surpreendeu porque é algo novo para todos, algo novo para mim também", explicou. "Eu nunca tinha reagido dessa forma, mas ao mesmo tempo acho normal ter algum tipo de reação que no final você não controla. Acho que todo mundo em algum momento da vida não conseguiu controlar suas emoções".

O espanhol também minimizou a quase total falta de rodagem em quadra dura para este Aberto dos Estados Unidos.

"Para mim não importa", destacou. "Antes de Roland Garros eu não tinha muitas partidas no saibro e foi um resultado muito bom, e o mesmo aconteceu depois em Wimbledon".

Sobre a derrota para Djokovic na final de Paris-2024, Alcaraz disse que "foi um momento difícil", mas "dias depois eu já estava bem".

"Me dei conta de que havia conquistado a medalha de prata, foi uma grande conquista da qual tenho que me orgulhar", lembrou. "Vou encarar a próxima final ou os próximos jogos importantes da minha carreira de uma forma diferente ou melhor do que nos Jogos Olímpicos".

bur-gbv/cl/aam