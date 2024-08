Em sua primeira final em quase um ano, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia sofreu neste sábado (24) uma derrota inesperada para a americana McCartney Kessler na disputa do título do torneio WTA 250 de Cleveland.

Bia Haddad, número 23 do ranking da WTA, entrou na quadra como franca favorita contra Kessler (98ª) e começou o jogo vencendo o primeiro set com um contundente 6-1.

Porém, a americana, que entrou no torneio como convidada, reagiu com parciais de 6-1 e 7-5 para vencer a primeira final da carreira.

Bia Haddad, que lutava por seu quarto título do circuito, foi a primeira cabeça-de-chave neste torneio que antecede o US Open, último Grand Slam do ano, que começa na segunda-feira em Nova York.

Em outra final realizada neste sábado, o italiano Lorenzo Sonego derrotou o jovem americano Alex Michelsen por 6-0 e 6-3 e conquistou o troféu do Winston-Salem Open, da categoria ATP 250.

Sonego, de 29 anos, conquistou o quarto título da carreira e o primeiro desde setembro de 2022.

jld-gbv/cl/aam