Os Estados Unidos acreditam que "agora é a hora" para as partes "iniciarem negociações sobre uma transição respeitosa e pacífica" na Venezuela, afirmou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (23).

"As contínuas tentativas de reivindicar de forma fraudulenta a vitória de (Nicolás) Maduro só agravarão a crise atual", acrescenta em um comunicado, no qual condena a decisão do Tribunal Supremo de Justiça venezuelano, que validou a reeleição do presidente.

erl/mar/aa/yr