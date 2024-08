A música desempenhou um importante papel e se tornou uma ferramenta narrativa esta semana na Convenção Nacional Democrata realizada em Chicago para oficializar a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos.

Na terça-feira, o United Center se tornou palco de uma verdadeira festa quando os delegados regionais que devem nomear Harris anunciaram seu voto ao ritmo das músicas mais representativas de seus estados.

"Born in the USA" (Bruce Springsteen) para Nova Jersey; "Empire State of Mind" (Jay Z e Alicia Keys) para Nova York; "Sweet Home Alabama (Lynyrd Skynyrd) para o Alabama; e "Lose Yourself" (Eminem) para o Michigan, entre outros hinos da música americana.

Para Califórnia, a terra natal de Harris, foi tocado o potpourri que homenageou a riqueza do hip hop do estado com "California Love" (Tupac Shakur), "The Next Episode (Dr. Dre, Snoop Dogg, Nate Dogg), "Alright" e "Not Like Us" (Kendrick Lamar).

Mas a grande surpresa foi a apresentação ao vivo do rapper Lil Jon, que anunciou a votação da Geórgia antes de cantar uma mistura de "Turn Down for What" e "Get Low", que enlouqueceu a arena dos Chicago Bulls.

- "Higher Ground" -

Outras estrelas da semana foram Stevie Wonder, que cantou "Higher Ground" após um breve discurso no qual pediu aos americanos para se unirem e "escolherem a coragem ao invés da complacência".

Por sua vez, John Legend prestou um tributo ao falecido Prince com uma versão de "Let's Go Crazy" ao lado da cantora Sheila E.

A grande festa dos democratas em Chicago também deu um grande peso à sua seleção musical ao country, redefinindo um gênero popular considerado conservador nos Estados Unidos.

O hino dos Estados Unidos, importante momento dos grandes eventos do país, ficou a cargo do trio texano The Chicks, que o interpretou à capela.

Conhecidas por suas populares "Goodbye Earl" e "Wide Open Spaces", as integrantes do grupo ficaram conhecidas nos anos 2000 quando se manifestavam contra o então presidente, George W. Bush, e a guerra no Iraque.

Também nesta quinta, Pink ofereceu junto de sua filha uma interpretação de "What About Us".

Para decepção de vários presentes que foram vestidos de cowboy em referência ao seu disco "Cowboy Carter", Beyoncé foi a grande ausente da noite.

Sua presença foi bastante especulada nas redes sociais, devido, em parte, ao fato de a diva do Texas ter cedido seu enorme sucesso "Freedom" a Harris.

A música, que se tornou um hino da campanha, foi reproduzida várias vezes durante a noite.

bur-cjc/pr/arm/dd/aa